Povsem obnovljen dom na Okrešlju pogorel do tal

Škoda, ki je nastala zaradi požara Frischaufovega planinskega doma na Okrešlju nad Logarsko dolino, je ogromna. Samo za sanacijo doma, če bi ga postavili na novo, bi moralo Planinsko društvo Celje Matica odšteti tudi do 400 tisoč evrov! Dom pa so namreč pred kratkim v celoti obnovili, društvo tako odplačuje še vedno posojila za obnovo.

»Videti je žalostno, požar je uničil vse, ostalo ni nič drugega kot zidovje. Vse bo treba podreti in zgraditi na novo,« pravi Brane Povše iz Planinskega društva Celje Matica, ki upravlja dom. Po do zdaj znanih podatkih ni bil v požaru nihče poškodovan, kriminalisti pa bodo ogled pogorišča opravili danes.

»Dom je imel okrog 70 prenočišč, dve jedilnici, kuhinjo, sanitarije. Pred dvema letoma smo obnovili streho, pred kratkim pa vse sobe, sanitarije in kuhinjo. Dom je bil urejen za naslednjih 20 let,« dodaja Povše. Kaj je bil vzrok požara, ni znano. O tem je še preuranjeno govoriti. »Morda je bil vzrok tudi strela,« razmišlja Povše. Zagorelo naj bi v sredo, morda celo že v torek.

Za celjsko planinsko društvo je obnova pogorišča ogromen finančni zalogaj, pravi sogovornik. Še posebej glede na to, da jih čaka tudi obnova doma na Korošici, ki je prav tako zgorel pred dobrima dvema letoma.

»Prihodnje leto smo nameravali zgraditi nov dom na Korošici vsaj do strehe. Zdaj bomo videli, kako bo, ker dogodek na Okrešlju za nas pomeni velik izpad dohodka,« pojasnjuje Povše.

Frischaufov dom na Okrešlju (1396 m) velja za eno najbolj priljubljenih planinskih postojank nad Logarsko dolino. Prvo kočo na Okrešlju je leta 1876 zgradilo Nemško-avstrijsko planinsko društvo, leta 1988 je PD Celje začelo dom dozidavati in temeljito obnavljati, povečan in obnovljen dom pa so slovesno odprli leta 1991.

SIMONA ŠOLINIČ, BOJANA AVGUŠTINČIČ

Foto: Hribi.net