Požar povzročil za sto tisoč evrov škode

Včeraj, okoli 9.30 dopoldne, je zagorelo v Ljubiji na območju občine Mozirje. Ogenj je izbruhnil v mizarskem podjetju, v sistemu za odvajanje pare v hali za predelavo lesnih peletov.

Požar so gasili prostovoljni gasilci iz Mozirja, Letuša, Nazarij, Šmartnega ob Paki in iz Paške vasi. Ogenj je uničil približno polovico hale ter poškodoval več strojev za predelavo lesa in izdelkov.

Po prvih neuradnih ocenah je škode za 100 tisoč evrov. Vzrok požara naj bi bila napaka na električni napeljavi. Kriminalisti so tujo krivdo izključili.

SŠol

Foto: Pixabay