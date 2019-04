Prišel je težko pričakovani ponedeljek, 11. marec, predvečer gregorjevega, ko smo z učenci 5. razreda OŠ Dobrna po potoku Topličica spuščali gregorčke.

Ko je sonce že zahajalo za obzorje, smo se zbrali pri šoli, vzeli gregorčke in se v spremstvu staršev odpravili do Zdraviliškega parka. Tam so nas že čakali gasilci PGD Dobrna, ki so našim plavajočim hišicam pomagali, da so potovale po strugi navzdol. Vodostaj je namreč nizek, zato je bila njihova pomoč zelo dobrodošla. Prav tako so poskrbeli za varnost pri prečkanju ceste.

Naši gregorčki so bili narejeni iz kartona in pobarvani z akrilnimi barvami. Naredili smo jih teden prej na tehniškem dnevu. Že ustvarjanje je bilo zanimivo, učenci so se urili v branju načrtov in natančnem risanju. Najbolj smo čakali dan, ko smo jih le lahko opazovali, kako počasi in leno potujejo po strugi potoka.

Običaj spuščanja gregorčkov po vodi je na Dobrni obudila ga. Irena Delčnjak Smrečnik, dolgoletna učiteljica 5. razreda. Zahvaljujemo se ji, da nam je pomagala s svojimi bogatimi izkušnjami. Letošnja prireditev Pozdrav pomladi je bila že deveta po vrsti.

»Lahko noč, zima! Dobro jutro, pomlad!« se je zaslišalo po Dobrni, ko se je prireditev končala. In res je bil naslednji dan prav pomladni – lep in sončen.

MATEJA GOLČER