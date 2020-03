Poziv k zaprtju lokalov

Število okuženih s koronavirusom COVID-19 v občini Šmarje pri Jelšah močno narašča, zato civilna zaščita poziva k zaprtju lokalov.

Uradnih podatkov o obolelih občina zaradi varovanja osebnih podatkov več ne prejema. Ker se okužba širi predvsem s stiki, poveljnik Civilne zaščite Občine Šmarje pri Jelšah Anton Stoklas poziva lastnike gostinskih lokalov v občini, da svoje kavarna in lokale zaprejo in tako pomagajo pri zajezitvi širjenja okužb. “Ob tem ponovno apeliramo tudi na vse občane, da ne hodijo od doma, če to res ni nujno potrebno. Ostanite doma,” je v javnem pozivu še zapisal poveljnik šmarske civilne zaščite Anton Stoklas.

Občina in občinska civilna zaščita o vsem sproti obveščata na občinski spletni strani.

LKK, foto: smarje.si