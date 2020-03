Poziv občanom, naj ne nasedajo prevarantom

V Mestni občini Celje so zaradi omejenega gibanja ob epidemiji novega koronavirusa sklenili, da bodo zdravstveni delavci začasno nameščeni v hostlu Celjskega mladinskega centra. Ob tem občane pozivajo, da se zanesejo na pomoč prostovoljcev pri nujnih opravkih, a hkrati opozarjajo, naj ne nasedajo prevarantom, ki sami ponujajo pomoč.

V prostorih Mestne občine Celje so vzpostavili tudi nov, dodatni operativno komunikacijski center Civilne zaščite Celje, ki bo sprejemal klice občank in občanov Komunikacijski center bo deloval med tednom od 8. do 19. ure in ob sobotah od 8. do 15. ure.

Predstavnik Civilne zaščite Celje Danilo Praprotnik:

Upravičenost do pomoči bosta preverjali Civilna zaščita MO Celje ter Rdeči križ Celje, ki bosta v roku enega dne prek prostovoljcev dostavila potrebna živila ali zdravila.

Občane v Mestni občini Celje ob tem opozarjajo na prevarante, ki hodijo naokrog pod pretvezo, da nudijo pomoč. Da jih bodo lahko občani razlikovali, nosijo občinski prostovoljci brezrokavnik Civilne zaščite ali Rdečega križa s priponko z imenom in priimkom ter podpisom in žigom Mestne občine Celje.

BOJANA AVGUŠTINČIČ