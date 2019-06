Pozivi k dodatnemu gimnazijskemu oddelku

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič šolskega ministra Jerneja Pikala z javnim pismom poziva, da ministrstvo odobri dodaten oddelek na Gimnaziji Velenje.

Zanimanje za vpis na gimnazijo se je namreč v letošnjem letu močno povečalo. Na Gimnaziji Velenje so bili do šolskega leta 2017/2018 razpisani trije oddelki splošne gimnazije, zadnji dve šolski leti pa dva, kar pomeni 56 mest. Za prihodnje šolsko leto je na Gimnazijo Velenje trenutno prijavljenih 73 kandidatov. Kot navaja Kontič, demografska slika tudi za prihodnja leta kaže porast števila dijakov, zato je pričakovati dolgotrajnejšo potrebo po treh oddelkih splošne gimnazije. Kot dodaja velenjski župan, bi z odobritvijo še enega oddelka omogočili izobraževanje vsem, ki se želijo izobraževati na Gimnaziji Velenje. Na Gimnaziji Velenje poleg izobraževalnega programa gimnazija izvajajo tudi program umetniška gimnazija, glasbena in likovna smer, in gimnazija – športni oddelek.

Foto: ŠC Velenje