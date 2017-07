Poznate vse turistične bisere Celja?

Pretekli teden je bilo Celje zelo povezano s festivalom Celje Fokus. Začetek spremljevalnih dogodkov je naznanil fotografski ogled mesta z enim najbolj zanimivim turistično vodnikom knežjega mesta Matijo Plevnikom.

S fotografom sva se priključila ekipi udeležencev fotografske delavnice in neizmerno uživala ob zelo navdihujočem vodenju programskega vodje festivala Celje Fokus Matije Plevnika, ki je zaposlen v zavodu za varstvo kulturne dediščine, zato mu znanja o zgodovini in kulturi mesta ne manjka. Ob besedno zelo bogatem vodenju smo ljubitelji celjske zgodovine spoznali bolj in manj znane celjske stavbe in točke, ki s sabo nosijo bolj ali manj znano zgodovino našega mesta.

Neoklasicistična stavba stoji nasproti nekdanje gostilne Berger. V tej stavbi je nekaj mesecev še pred drugo svetovno vojno živel vodja četnikov med vojno Draža Mihailović. Ker je v svoji matični vojašnici v Beogradu delal zdraho, so ga kazensko premestili v Ljubljano in nato v Celje, kjer se je prav dobro počutil. V tridesetih letih prejšnjega stoletja se je dodatno izobraževal v Parizu, kjer se je spoprijateljil s prihodnjim francoskim voditeljem Charlesom de Gaullom. Po poti ob Savinji se je rad sprehajal z ravnateljem celjske gimnazije, z njim govoril francosko in sploh je rad igral šah.

BARBARA GRADIČ OSET

Foto: GrupA

