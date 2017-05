Pozor pred izsiljevalskimi virusi!

V zadnjem mesecu dni se je v Sloveniji in tudi na Celjskem pojavilo večje število sumljive elektronske pošte, namenjene različnim prejemnikom. Številne prijave o tem so prijeli tudi pri SI-CERT-u, nacionalnem odzivnem centru za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij, kjer pravijo, da gre za goljufijo in uporabnikom elektronske pošte svetujejo veliko previdnost. Pred goljufijo svarijo tudi na policiji.

Sumljiva sporočila so različna, vsa pa vsebujejo priponko oblike »dokument_1.zip«, ki je lahko označena tudi z različnimi številkami. Ta datoteka vsebuje dokument, ki poskusi okužiti računalnik.

Goljufija poteka na način, da so sporočila poslana pod različnimi pretvezami. Od tega, da gre za nagradne igre znanih trgovskih verig, obiskov predsednika države, do ministrov in ministric po različnih državnih ustanovah. Elektronsko sporočilo lažno vsebuje tudi prošnjo po zastopanju v odvetniških pisarnah, podatke o domnevni spremembi urnikov rezervacij predavalnic na fakultetah in podobno. To kaže, da so tarče različni prejemniki, ki imajo pač elektronski naslov, pa celo uradne inštitucije in podjetja.

Računalniški virusi, ki se pojavljajo, pri okužbi zašifrirajo uporabnikove datoteke, ki tako postanejo neuporabne, storilci pa za njihovo odšifriranje zahtevajo plačilo, ponavadi v valuti Bitcoin. Zato takšnih priponk uporabnik spleta ne sme odpirati, če ni bil s pošiljateljem prej dogovorjen za izmenjavo datotek. Računalniški strokovnjaki svetujemo izdelavo varnostnih kopij podatkov na računalniku. Upraviteljem poštnih strežnikov pa, da naredijo začasno blokado sporočil s priponkami navedene oblike. Odzvali so se tudi na policiji, kjer pravijo, da naj uporabniki takšno goljufijo prijavijo, saj imajo vse znake kaznivega dejanja napada na informacijski sistem.