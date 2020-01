Pozor: zaradi gradbenih del od jutri spremembe v celjski bolnišnici

Celjska bolnišnica pred zgodovinsko prelomnico

Pred Splošno bolnišnico Celje je eden največjih projektov v zgodovini: bolnišnična novogradnja. Zadnji dve leti sta bili čas pripravljalnih dokumentacijskih del, naročil in birokracije. Jutri pa bodo izvajalci del začeli najobsežnejšo gradnjo. Naložba je v celoti vredna kar 117 milijonov evrov, samo etapa 1, ki naj bi bila končana leta 2022, pa je vredna skoraj 24 milijonov evrov. Dela pa bodo vplivala tudi na bolnike, predvsem v delu dostopa do ambulant in prehodov po bolnišničnih hodnikih.

Jutri, v soboto, bodo delavci postavljali in organizirali vsa gradbišča na bolnišničnem kompleksu, aprila pa se bo projekt nadaljeval z nadgradnjo in dozidavo urgentnega centra kar do petega nadstropja. Na vrhu stavbe bo helioport. V neposredni bližini je predvidena še ena stavba s petimi nadstropji, infekcijski oddelek bolnišnice pa bodo z urgentnim centrom povezali s podzemnim hodnikom. Do zdaj je bil namreč eden najbolj znanih problemov ta, da so morali bolnike, ki so imeli huda obolenja, v nekaj metrov oddaljeno stavbo infekcijskega oddelka voziti z reševalnimi vozili.

Izvajalci del bodo posamezna gradbišča odpirali in zapirali glede na nadaljevanje določenih etap gradnje. Vendar gre vse do sredine aprila za pripravljalna gradbena dela, šele nato bodo gradbišča pripravljena za gradnjo glavne stavbe. Vse to bo seveda vplivalo na vse bolnike, pa tudi obiskovalce bolnišnice ves čas gradnje. Določeni vhodi v bolnišnico bodo zaprti, nekaterih ne bo več, tudi dostopi do nekaterih delov bolnišnice bodo ovirani.

»Zaprtje dveh vhodov v bolnišnično stavbo ter zagraditev velikega dela danes prostih površin bosta na območju bolnišnice presekala ustaljene komunikacijske poti tako bolnikov in obiskovalcev kot tudi zaposlenih v bolnišnici. Tako za ene kot za druge zato vzpostavljamo nove poti. Nekatere bodo veljale le za čas gradnje objekta, druge bodo postale stalne,« pravi poslovna direktorica Splošne bolnišnice Celje Margareta Guček Zakošek.

»Bolnišnična nadomestna novogradnja je tudi prvi investicijski projekt v zdravstvu v Sloveniji, ki bo enako kot projekti v evropski uniji, voden celovito za projektiranje, gradnjo in opremo, po tako imenovani rumeni Fidic knjigi. Tudi iz tega vidika je projekt prebojen,« pravi Guček Zakoškova. Prebojen pa bo projekt tudi na področju obravnave bolnikov. Več kot polovica vseh postelj je danes v starih stavbah bolnišnice, ki so neprimerni za bolnike in tudi za delo zaposlenih.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: SHERPA, SŠol