Vaše zadolžitve bodo obsegale predpripravo vozil za pranje v avtomatski avtopralnici, ročno pranje po potrebi, delo z denarjem in blagajno, skrb za red in čistočo. Avto Velenje, d. o. o., Koroška cesta 64, 3320 Velenje. Prijave zbiramo do 18. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.