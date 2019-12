Pravjična dežela odpira svoja vrata

Že od konca novembra je Celje odeto v pravljično podobo. Praznično vzdušje krojijo božično-novoletni sejem ter številni dogodki v središču mesta. Danes ob 17. uri svoja vrata odpira Pravljična dežela s celotnim vilinskim pravljičnim zborom in pravljičnimi junaki.

Vodja projekta Vladimira Skale:

Pravljične vile in junaki bodo v svojo družbo vabili vsako dopoldne med 10. in 12. uro in vsako popoldne od 17. do 19. ure vse do 31. decembra, ko bo Pravljična dežela z otroškim silvestrovanjem za eno leto zaprla svoja vrata.

