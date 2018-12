Pravljična dežela že silvestrovala in zaprla vrata

Z otroškim silvestrovanjem in prihodom dedka mraza so se ob 13h na Glavnem trgu v Celju zaprla vrata Pravljične dežele. Ta je v okviru prazničnega decembrskega dogajanja s sodelovanjem celjskih šol več kot pol meseca skrbela za dobro razpoloženje otrok in staršev iz Celja ter drugih krajev v Sloveniji.

Snovalka pravljične dežele Vladimira Skale je tako po devetnajsti uspešni izvedbi zahtevnega projekta spet imela dovolj razlogov za zadovoljstvo.

V 22h pa se bo začelo tradicionalno silvestrovanje na Krekovem trgu, kjer bo zagotovo spet zbralo več tisoč ljudi, v slovo od starega leta in v začetek novega pa jih bo popeljala skupina Rok n band z Rokom Ferengjo. Ta skupina je sicer stari celjski znanec najdaljše zabave v letu, saj je že večkrat nastopila na Krekovem trgu na silvestrovanju na prostem.

RG