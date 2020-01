Po dolgem času je izšla nova knjiga pravljic izjemne celjske ustvarjalke Bine Štampe Žmavc, ki je za opus poezije za otroke in odrasle in za izjemno barvitost, svežino, igrivost in milino pesniškega jezika leta 2018 prejela zlatnik poezije za življenjsko delo. Kraljična onkraj ogledala se imenuje zbirka »Pravljičnih devet in ena za nasmeh«, kot se glasi podnaslov dela, ki je nedavno izšlo pri Založbi Pivec v Mariboru.

Pred tednom je avtorica v družbi z ilustratorko Darko Erdelji in urednico Mileno Pivec predstavila svojo novo knjigo devetih pravljic in ene hudomušne pesmi o pesniškem tekmovanju za zlato hruško.

Pravljice se na prvi pogled zdijo klasične. »Ko se vanje potopiš, ugotoviš, da so malo drugačne. Kraljična iz naslovne zgodbe je na primer raziskovalka in je ne zanimajo kaj posebej lepe obleke, zabave …« je povzela Milena Pivec, Bina Štampe Žmavc pa je dodala, da gre za majhno emancipiranko, ki do konca pravljice dokazuje svojo samostojnost. Nihče ji ne pomaga, le ogledalo ji namigne in svetuje, kako ravnati, a odločitev, kaj bo storila, je vedno njena. »Simbolika ogledala je zelo stara in meni ljuba, prav tako steklenih čeveljcev,« je še povedala avtorica, ki ji priznavajo izjemno virtuoznost z besedami. Eden temeljnih čarov njenih pravljic je, da kanček skrivnosti ostane tudi na koncu. »V tem svetu, kjer smo vsi na tapeti in dokumentirani, ne sme biti vse odkrito,« je poudarila.

Ilustracije Darke Erdelji, gospe s cilindrom, kot jo je napovedala urednica, dajejo poseben čar knjigi. Ilustratorka, ki zadnja leta živi in dela v lutkovnem gledališču v Mariboru, se je z Bino hitro ujela. »Imela sem to srečo, da me je mama zgodaj seznanila z Bininimi deli. Kjerkoli po svetu sem bila, sem imela s seboj njeno poezijo. Ves čas sem si želela ilustrirati njeno delo in sanje so se mi uresničile. Obema so blizu magija, skrivnostnost, nedorečenost …,« je povedala ilustratorka, katere dela je bilo mogoče občudovati tudi kot namizne lučke na predstavitvi.

V založbi se že dogovarjajo za novo knjigo, ki jo bosta ustvarili avtorici.

Bina Štampe Žmavc v družbi Milene Pivec (levo) in Darke Erdelji (desno) je na predstaviti prebrala odlomek iz ene od pravljic iz svoje najnovejše knjige Kraljična onkraj ogledala.