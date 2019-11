Pravljično Celje odpira vrata

V Celju je vse pripravljeno za začetek prazničnega dogajanja v središču mesta in obiskovalcem se tudi letos obeta marsikaj zanimivega, so napovedali v Zavodu Celeia Celje, kjer so danes skupaj z drugimi partnerji predstavili letošnji projekt Pravljičnega Celje.

Milena Čeko Pungartnik, direktorica Zavoda Celeia Celje, ki je glavni organizator enomesečnega dogajanja:

Program Pravljičnega Celje ima že svoj že tradicionalni železni repertoar, med katerega seveda spadajo božično-novoletni sejem, Pravljična dežela, ki letos šteje jubilejno, dvajseto izvedbo, ter številni koncerti na Krekovem in Glavnem trgu. Letošnji večji novosti sta pestrejša kulinarična ponudba, pri kateri bo sodeloval uveljavljeni chef iz Laškega Marko Pavčnik, na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje pa bodo na Stanetovi ulici poleg adventnega venčka postavili tudi dekorativni oder v obliki smrečice za manjše nastope.

Mestna občina Celje je ob letošnji novosti, ambientalnem ozvočenju, poskrbela za praznično krasitev mesta, znova z nepogrešljivimi smrekami, ki so jih darovali občani. Valentina Glinšek z oddelka za okolje in prostor ter komunalo:

Letošnji programski projekta Pravljičnega Celje je ocenjen na 116 tisoč evrov, praznična okrasitev mesta pa je stala 98 tisoč evrov.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA