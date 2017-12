Praznično in dobrodelno

Socialno ogroženim dijakom na I. gimnaziji v Celju pomagajo na različne načine, tudi s tradicionalnim decembrskim koncertom.

V številnih osnovnih in srednjih šolah so v teh dneh pripravili dobrodelne bazarje, koncerte in druge dogodke, s katerimi so zbirali prispevke za šolski sklad. Ta je v šolah namenjen pomoči socialno šibkim učencem in dijakom. V ta namen pripravljajo božično-novoletni koncert že vrsto let tudi na I. gimnaziji v Celju. Pred tednom so v Celjskem domu nastopili pevci šolskega mešanega mladinskega pevskega zbora pod vodstvom Tomaža Marčiča in ob spremljavi orkestra šole, ki ga sestavljajo dijaki umetniške in splošne gimnazije. Prvič ga je vodil Peter Tovornik.

Marčič, ki je zasnoval letošnji program, je izbral melodije iz znanih glasbenih predstav in filmov. Izhodišče so bile pesmi iz risanega filma Ledeno kraljestvo, ki jih je izbral zato, da bi lahko z gosti, Mladinskim pevskim zborom III. OŠ Celje pod vodstvom Špele Lipuš, skupaj odpeli nekaj skladb. Letos sta zbora prvič sodelovala. Marčič je nato izbral še nekaj pesmi iz muzikala Veronika Deseniška, ki jih je ustvaril nekdanji dijak šole Leon Firšt, in poslušalce ponesel v celjsko preteklost. Latinsko-ameriški ritmi pa so pričarali drugačno zgodbo, in sicer o Eviti Peron, ki je zaživela v muzikalu Andrewa Lloyda Webbra. Med solisti so se predstavili dijaki Amadea Begović, Iza Leskovšek, Špela Jezovšek, Maša Krajnc, Matic Dokler, Miha Bantan, Tilen Teržan in Saša Jovanović.

Številne poslušalce sta navdušili mladostna energija in čudovita glasba.

TC, foto: GrupA

Več v tiskani izdaji NT