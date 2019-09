Praznično Velenje tik pred vrhuncem praznovanja

Približuje se praznik Mestne občine Velenje, ki je letos v znamenju 60 letnice od odprtja novozgrajenega mestnega središča.

Po besedah župana Bojana Kontiča se je občina v zadnjem desetletju soočala s problematiko priseljevanja, številne izzive je imela tudi na področju energetike. Na področju gospodarstva je v zadnjem obdobju največja sprememba kitajsko lastništvo največjega zaposlovalca v občini, podjetja Gorenje. Poudaril je, da je občina v zadnjih desetih letih naložbam namenila 160 milijonov evrov, rešila 839 stanovanjskih težav občanov in na novo dodelila skoraj 200 stanovanj. Med naložbami je Kontič izpostavil oskrbo Šaleške doline z vodovodom, gradnjo promenade, asfaltiranja številnih cest, ureditev prostorov za podjetniški inkubator, obnovo številnih javnih stavb, ureditev vzorčnega mesta.

Najbolj ponosen je na Velenjsko plažo in na turistični razcvet, ki se je na tem območju zgodil v zadnjem desetletju. “Pred desetimi leti Velenjske plaže niti približno ni bilo. Bil je zapuščen prostor ob jezeru. V zadnjem desetletju smo naredili projekt, ki je znan po vseh državi. Obiskovalci prihajajo iz vse Slovenije, uživajo in se kopajo,” je dejal.

Poudaril je, da je Velenje za razliko od drugih mest posebno po številnih brezplačnih storitvah. Mesto po njegovem prepričanju občanom daje mnogo priložnosti, zato ga imajo radi in rasejo skupaj z njim.”Velenje nam je mnogo dalo, nekateri smo mestu tudi vračali, a nikoli toliko, kot nam je ono dalo. Gradili smo ga prostovoljno in nanj gledamo s srcem, ne z očmi. Zato ga imamo radi in rasemo skupaj z našim mestom. Smo na pravi poti, da postane še prijaznejše, bogatejše in še boljše,” je še dodal velenjski župan.

