Praznujemo Dan državnosti

Slovenija slavi 28 let samostojne in neodvisne države

V Sloveniji danes praznujemo praznik Dan državnosti,s katerim zaznamujemo ključna in zaključna dejanja procesa osamosvojitve, ki so pripeljala do tega, da je Slovenija pred 28 leti postala samostojna in neodvisna država. Ob prazniku so bile tudi v naši regiji številne slovesnosti, podrobneje pa o tisti v Narodnem domu v Celju, kjer je bil slavnostni govornik dr. Bojan Cvelfar, direktor Arhiva Republike Slovenije.

Dan državnosti obeležujemo kot spomin na 25. junij leta 1991, ko je tedanja skupščina sprejela Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. Hkrati je sprejela ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine in Deklaracijo o neodvisnosti. Po slavnostni razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti se je dan kasneje se je začela vojna za Slovenijo. Ob prazniku so bile tudi v naši regiji številne svečanosti, v prispevku pa nekoliko podrobneje s proslave v Celju.

Na slovesnosti v Narodnem domu v Celju je slavnostni govornik, dr. Bojan Cvelfar, direktor Arhiva Republike Slovenije, med drugim poudaril, da smo lahko na državo, kljub njeni mladostniški razigranosti, neizkušenosti in velikokrat tudi naivnosti zelo ponosni. V vsakdanji naglici sicer pozabljamo, da nam države ni nihče podaril, ampak smo si ji jo morali priboriti, tudi s puško v roki.

Kot zgodovinar, je slavnosti govornik natančno nanizal prelomne dogodke iz naše novejše zgodovine, ki so vodila do uresničitve tisočletnih sanj, samostojne, neodvisne in suverene države, mednarodnega priznanja in vključitve v Evropsko unijo.

“Veseli smo lahko, da živimo v času, ko so se nam sanje in hotenja po lastni, svobodni in demokratični državi uresničila Brez samostojne Slovenije ne bi imeli tako dobrih možnosti za prihodnost. Dejstvo namreč je, da bi bili brez lastne suverenosti popolnoma odvisni od volje drugih. To so na svoji koži izkusile generacije in generacije naših prednikov,” je povedal Bojan Cvelfar.

Zato je toliko bolj pomembno, da nima samo država, kot naša širša skupnost obveznosti do nas, ampak da tudi državljanke in državljani vestno izpolnjujemo dolžnosti do naše države. »Rad bi, da bi se vsi skupaj trudili še bolj spoštovati in ceniti našo ljubo Slovenijo. Pa ne samo takrat, ko nas navdušujejo in navdajajo s ponosom naši odlični športniki. »

Slavnosti govornik je tudi izrazil željo, da bi vsi državljani, ne glede na narodnost, živeli v medsebojnem spoštovanju, sodelovanju, zaupanju in strpnosti.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA