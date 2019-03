Prebivalci knežjega mesta bolj zdravi

Skorajda že tri desetletje prizadevanja za krepitev zdravja prebivalcev Celja in uveljavljenje zdravega življenjskega sloga, kaže, da se je trud obrestoval. V programe in aktivnosti projekta Celje zdravo mesto, ki ga v knežjem mestu razvijajo od leta 1991, je vsako leto vključenih več ljudi, različni kazalci pa kažejo, da so tudi ljudje bolj zdravi in da za svoje zdravje tudi mnogo bolj skrbijo.

To je bilo med drugim mogoče slišati na novinarski konferenci, kjer so predstavili program ob letošnji izvedbi projekta Celje Zdravo mesto in prireditve ob svetovnem dnevu zdravja. K uspešni izvedbi projekta že leta s programi in ustrezno infrastrukturo v veliki meri prispeva tudi Mestna občina Celje.

“Veseli smo, da so se Celjani ponotranjili s tem projektom, da so ga vzeli za svojega, da se zavedajo pomena svojega zdravja. To je tisto, kar si želimo. Lokalna skupnost se lahko trudi, ampak če prebivalci tega ne ponotranjijo, potem ni učinka”, je povedala celjska podžupanja Breda Arnšek.

Koordinatorka projekta Celje zdravo mesto, Jana Govc Eržen, je spregovorila o nekaterih konkretnih kazalnikih, ki potrjujejo splošno sprejeto oceno, da se zdravje prebivalcev Celja izboljšuje, kljub nezavidljivi dediščini, ki je posledica dolgotrajnega onesnaževanja okolja.

“V nacionalnem smislu smo zmanjšali umrljivost zaradi srčno žilnih bolezni za 50 odstotkov, odkar izvajamo aktivnosti na področju preventive in promocije zdravja, kar predstavlja tudi projekt Celje zdravo mesto. Vse to, kar se kaže na nacionalni ravni, je značilno tudi na ravni Mestne občine Celje,” je povedala Jana Govc Eržen.

Z raziskavami so tudi ugotovili, da lahko v Sloveniji na račun preventive in promocije zdravja ohranjo približno 600 človeških življenj.

Prireditve ob svetovnem dnevu zdravja, ki jih v Celju pripravljajo od leta 2010, bodo v knežjem mestu trajale od ponedeljka, 1. aprila do sobote, 6. aprila, ko bo osrednja prireditev v mestnem jedru, v okviru nje pa tudi medgeneracijski pohod po nabrežju Savinje in drugih delih mestnega središča.

ROBERT GORJANC

Foto: RG