Prebrodil reko, da je lahko prišel v Slovenijo

Včeraj, okoli 7. ure zjutraj, so policisti Policijske postaje Rogaška Slatina na območju Rogatca odkrili moškega, ki je v Sloveniji vstopil ilegalno.

V prometu so policisti namreč ustavili 23-letnega hrvaškega voznika osebnega vozila, ki je v vozilu vozil turškega državljana, za katerega so policisti ugotovili, da v državo prišel na nedovoljen način. Tujec je prebrodil reklo Sotlo in preplezal ograjo ob meji.

Vozniku so policisti izrekli globo po Zakonu RS o tujcih, turškega državljana pa so včeraj že prevzeli hrvaški varnostni organi.

SŠol