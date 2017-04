Pred obiskom v Rusiji delegacija iz Ščjolkova v knežjem mestu

V Celju se je mudila delegacija iz ruskega mesta Ščjolkovo, ki jo je sprejel župan Mestne občine Celje Bojan Šrot. Čez en mesec bo tudi celjska delegacija obiskala Rusijo.

V petčlanski delegaciji iz Rusije so bili direktor občinske uprave občine Ščjolkovo Aleksej Valov, namestnik direktorja občinske uprave Jurij Radionov, predstavnica za mednarodne odnose Olga Krošina in dva spremljevalca.

Ob sprejemu pri županu so potekali pogovori tudi o obisku predstavnikov Mestne občine Celje z dijaki I. Gimnazije v Celju in Gimnazije Celje – Center v Ščjolkovu. Celjska delegacija bo obiskala rusko mesto maja ob njihovem občinskem prazniku. Mesto Celje in Ščjolkovo tudi v prihodnje načrtujeta izmenjave mladih in na ta način krepitev izobraževalnih in prijateljskih vezi.

Predstavniki iz Ščjolkova so si ogledal Stari grad in razstavo Celeia – mesto pod mestom v Pokrajinskem muzeju Celje. Obisk so nadaljevali v Ljubljani, kjer so obiskali veleposlaništvo Ruske federacije v Sloveniji in Ruski center znanosti in kulture.

V spomin padlim ruskim vojakom so položili venec pred spomenikom na ljubljanskih Žalah.

RG

Foto: MOC