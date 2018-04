Predlog za disciplinski postopek zoper celjsko preiskovalno sodnico

“Ministrstvo za pravosodje je Sodnemu svetu RS poslalo pobudo za uvedbo disciplinskega postopka zoper preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Celju Bojano Leskovar,« so nam sporočili iz ministrstva. Gre za ukrep zaradi ravnanja v zadevi stečajnega upravitelja Tomaža Kosa. Kot je znano, je Kos ovaden zaradi suma zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic ter jemanja in dajanja podkupnine.

Ministrstvo za pravosodje zdaj predlaga disciplinski postopek zaradi »neizpolnitve obveznosti poročanja ministrstvu, da je bila zoper imenovanega stečajnega upravitelja pravnomočno uvedena preiskava.«

Ob tem je odredilo tudi izredni nadzor nad izvajanjem sodne uprave na Okrožnem sodišču v Celju. Gre predvsem za preverjanje, kako je bilo organizirano in spremljano poslovanje sodišča, torej sodnikov in sodnega osebja v primerih, ko mora sodišče o določenem dejstvu oziroma okoliščini iz sodnega spisa obvestiti drug državni organ. To je namreč za prvi primer, da se je pravosodno ministrstvo odločilo za uvedbo izrednega nadzora.

Kot smo že poročali, je ministrstvo za pravosodje po ovadbi Kosa že pretekli mesec začasno ustavilo njegovo imenovanje v novih stečajnih postopkih ter ga razrešilo v postopkih, ki jih je vodil. Kosu grozi tudi izguba licence za opravljanje funkcije stečajnega upravitelja. Do ukrepa, ki ga je sprejelo ministrstvo za pravosodje, je imel Kos na seznamu kar 86 stečajnih zadev. Večinoma je šlo za osebne stečaje.

JI, SŠol