Predloge projektov za participativni proračun zbirajo do sredine aprila

V Občini Laško so se odločili, da letos in v prihodnjem letu pristopijo k izvedbi tako imenovanega participativnega proračuna. To pomeni, da imajo občanke in občani priložnost predlagati uresničitev določenih projektov ter se tako s svojimi predlogi aktivno vključiti v razvoj skupnosti. Zaradi izrednih razmer so rok za oddajo predlogov podaljšali do 15. aprila.

V letošnjem proračunu Občine Laško je za participativni proračun na voljo 90 tisoč evrov. Ta sredstva so razdeljena med posamezne krajevne skupnosti, to je po 10 tisoč evrov na vsako krajevno skupnost v občini. Občani lahko svoje projektne predloge oddajo na posebnem obrazcu, ki je na voljo na občinski spletni strani. Glasovanje o participativnem proračunu bo predvidoma med 1. in 5. junijem, končni rezultati, kateri projekti bodo uvrščeni v participativni proračun, pa bodo znani 1. julija letos.

BOJANA AVGUŠTINČIČ

Foto: arhiv NT&RC