Predstavniki Evrope, države in regije o prehodu v čisto energijo

Pridobivanju elektrike iz premoga so šteta leta, čemur se bo morala prilagoditi tudi premogovna regija v Šaleški dolini. Temu je namenjeno današnje uvodno srečanje nacionalne skupine strokovnjakov Evropske komisije in predstavnikov iz Slovenije, ki je danes v Šoštanju.

Nacionalna skupina strokovnjakov Evropske komisije in predstavnikov iz Slovenije, deluje v okviru Platforme za premogovne regije v prehodu. Cilj platforme, ki bo pomagala pri reševanju okoljskih in socialnih izzivov v premogovnih regijah, je pospešiti prehod na čisto energijo, pri čemer bo več pozornosti namenjene socialni pravičnosti, strukturni preobrazbi, novim spretnostim in financiranju realnega sektorja. Na triurnem srečanju, ki ga organizirata Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Šoštanj, sodelujejo predstavniki Evropske komisije, državni sekretar za energetiko mag. Bojan Kumer in državni sekretar za okolje mag. Marko Maver. Ta je v začetku junija poudaril, da premog kot energent v Sloveniji nima več prihodnosti. “Zavedati se moramo še, da se cena emisijskih kuponov zvišuje. Torej ne gre le za vpliv premoga za okolje, ampak tudi za njegovo ekonomsko upravičenost.”

Na današnjem srečanju sodelujejo še predstavniki Holdinga slovenskih elektrarn, Premogovnika Velenje, sindikatov, občin, regionalnih razvojnih agencij ter nevladnih organizacij.

TS