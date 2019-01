Preiskan peti rop na Celjskem, storilci ostalih ropov še na prostosti

Že včeraj smo poročali, da so celjski policisti v sredo prijeli in odvzeli prostost mladoletniku, ki je doma z območja Celja. Sumijo ga, da je oropal trgovino v Kocbekovi ulici v Celju. Preiskava je pokazala, da je mladoletnik osumljen še enega kaznivega dejanja, in sicer ropa Marketa v Pohorski ulici v Celju, ki se je zgodil novembra lani.

Včeraj so kriminalisti prijeli še drugega mladoletnika, ki je prav tako doma z območja Celja. Ta je osumljen ropa pošte v Ulici bratov Vošnjakov v Celju, ki se je zgodil lani.

Mladoletnika po do zdaj zbranih podatkih policije nista bila povezana.

Že novembra pa je policija izsledila Celjana, ki je osumljen, da je oropal bencinski servis na Mariborski cesti v Celju in Market v Pohorski ulici. »O storilcih preostalih štirih ropov bencinskih servisov, ropa pošte in ropa frizerskega salona intenzivno zbiramo obvestila,« pravijo na Policijski upravi Celje.

Na območju Policijske postaje Celje je bilo lani – od jeseni do konca leta – devet ropov. Od tega pet ropov bencinskih servisov, dva ropa trgovin in dva ropa pošt. V začetku letošnjega leta je bil še rop frizerskega salona v Celju in rop trgovine.

