Preiskani vlomi na območju Šentjurja

Šentjurski policisti so odvzeli prostost 22-letnemu Šentjurčanu, ki je skupaj z 20-letnim sokrajanom osumljen več primerov vlomov v hiše, vikende in gospodarska poslopja ter velikih tatvin in vandalizma. Z navedenimi dejanji je nastalo za približno 15 tisoč evrov škode.

Policisti so v preiskavi zasegli preko 100 predmetov, ki sta jih osumljena ukradla, med drugim motorno kolo, štirikolesnik, večjo količino različnega električnega orodja, reflektorjev in agregatov. Zoper 22-letnika so policisti na Okrožno državno tožilstvo v Celju podali kazenske ovadbe za 33 kaznivih dejanj. Šentjurčana je pred tem policija že večkrat obravnavala zaradi različnih kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete, nasilja in nevarne vožnje v cestnem prometu. Sumijo ga še za več premoženjskih kaznivih dejanj na celotnem območju policijske uprave Celje.

Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor.