Prelomnica, ki je zaznamovala življenja mnogih

V Narodnem domu je bila sinoči slovesnost, posvečena 25-letnici srednješolskega glasbenega izobraževanja in bližnji 20-letnici umetniške gimnazije v Celju. To sta še dva v nizu letošnjih jubilejev celjske glasbene šole, ki obeležuje 110-letnico javnega glasbenega izobraževanja.

Pridobitev srednješolskega glasbenega izobraževanja je bila za Celje pred 25 leti velikega pomena in ni bila enostavna naloga, so poudarili sinočnji govorniki. Za mnoge je bila možnost srednješolskega glasbenega izobraževanja v Celju jeziček na tehtnici pri njihovi izbiri življenjske poti. Med najbolj zaslužnimi za to, da je glasbena šola dobila koncesijo za srednješolski glasbeni program, je bil nekdanji ravnatelj, magister Vid Marcen, ki so se mu ob tej priložnosti posebej zahvalili. Enako tudi nekdanjemu ravnatelju I. gimnazije v Celju Jožetu Zupančiču, ki je v sodelovanju z glasbeno šolo pred skoraj 20 leti oral ledino pri uvajanju umetniške gimnazije glasbene smeri. Program je bil že takrat zahteven in je še danes tak, omogoča pa dijakom tako uspešen študij na akademiji kot na katerikoli drugi fakulteti.

V 25 letih je srednje glasbeno izobraževanje končalo skoraj 600 dijakov in številni so danes uspešni na različnih področjih glasbenega udejstvovanja. Nekatere bivše dijake, ki so bili člani šolskega pihalnega orkestra, je za sinočnji nastop zbral njihov nekdanji dirigent Jure Krajnc. Med nastopajočimi sta bila tudi sedanji ravnatelj glasbene šole Simon Mlakar in njegova pomočnica Metka Lipovšek, oba maturanta prve generacije srednješolskega glasbenega programa. Pripravili so prijeten večer klasične, filmske in popularne glasbe in srečanje po koncertu izkoristili še za obujanje spominov ter druženje.

TC, foto: SHERPA