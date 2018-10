Prelomnica, ki si jo je treba zapomniti

Za mnoge mlade je bila možnost vpisa v srednje glasbeno izobraževanje blizu doma tisti jeziček na tehtnici, ki je pretehtal, ko so se odločali o svoji življenjski poti. Pred 25 leti se je tako prva generacija otrok lahko odločila za srednješolsko glasbeno izobraževanje, za katerega je Glasbena šola Celje dobila koncesijo. Šest let let kasneje je v povezavi s I. gimnazijo orala ledino pri izvajanju programa umetniške gimnazije. Obema jubilejema je bila posvečena ponedeljkova slovesnost v Narodnem domu.

Namenjena je bila tako obuditvi spomina na prelomne dogodke, povezane z uvedbo obeh novosti v Celju, kot tudi zahvalam tistim, ki so bili najbolj zaslužni zanje. Kot je poudaril ravnatelj glasbene šole Simon Mlakar, je njegov predhodnik mag. Vid Marcen s kolegi stopil na tedaj neznano pot in oral ledino. »Šola je tako zapolnila kadrovsko vrzel in v 25 letih vzgojila skoraj šeststo mladih glasbenikov, ki so nadaljevali svojo pot na akademijo, postali uspešni poklicni glasbeniki, profesorji ali poustvarjajo v amaterskih orkestrih in zborih ter dajejo tem sestavom večji zagon in kakovost,« je poudaril Mlakar.

Da začetki niso bili enostavni, je spomnil Vid Marcen. »Tako Ljubljančani kot Mariborčani so nam metali polena pod noge in menili, da Celje ne potrebuje srednjega glasbenega izobraževanja.« Do koncesije je šola prišla po spletu naključij oziroma »na osnovi zasebne Cie«, kot je slikovito pojasnil Marcen, ki je za razpis izvedel zadnji dan, sedel v avto in v Ljubljano odpeljal dokumentacijo. »Izplačalo se je, rezultati so tu,« je bil vesel. Šoli je zaželel še veliko nadarjenih učencev in učitelje opozoril tudi na tiste, ki »imajo samo veselje do posluha«. Tem naj omogočijo del glasbene izobrazbe, saj so bodoči poslušalci in morda tudi glasbeni meceni.

Več v tiskani izdaji NT

TC, foto: SHERPA