Premiera filma Gajin svet z Novim tednikom in Radiem Celje

Premiera filma Gajin svet je bila tokrat z Novim tednikom in Radiem Celje. V Cineplexxu smo podelili nekaj nagrad naše medijske hiše, obiskovalci pa so lahko uživali v družbi ustvarjalcev filma. Z nami so bili Peter Bratuša (režiser in scenarist), Špela Levičnik Oblak (scenaristka), Tara Milharčič (Gaja), Neža Smolinsky (Tea), Gitica Jakopin (Daša), Anže Gorenc (Matic), Žak Župan Galunič (učenec bully) in seveda oče v filmu Sebastian Cavazza, ki je obiskovalcem med drugim zaupal, da v resnici zelo dobro kuha.

Foto: Cineplexx/Mediaspeed