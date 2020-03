Prenovljena čistilna naprava zaradi mlekarne na robu zmogljivosti?

Pred dnevi se je v javni objavi oglasil direktor Javnega komunalnega podjetja (JKP) Žalec Matjaž Zakonjšek in v njem močno zažugal Mlekarni Celeia, ki je največji uporabnik pitne vode ter storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju Savinjske doline. Mlekarni je očital nespoštovanje dogovorov, prekomerno obremenjevanje okolja in čistilne naprave ter neplačevanje obveznosti. Iz mlekarne so odgovorili, da se zavedajo soodgovornosti za kakovost življenja v okolju, v katerem delujejo, in da so v zadnjih mesecih že sprejeli številne ukrepe, ki so izboljšali razmere. Glede zapadlega dolga napovedujejo, da bo odplačan še letos.



Zakonjšek v pismu med drugim pojasnjuje, da ima žalsko komunalno podjetje z vsemi večjimi porabniki pitne vode, ki so priključeni na javno kanalizacijo in čistilno napravo Kasaze, sklenjene posebne pogodbe, v katerih so določeni normativi in obračun stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode. »Na zbirnem jašku pri Mlekarni Celeia je zgrajen poseben merski objekt, v katerem so nameščene naprave, s katerimi izvajamo dnevne meritve količine in kakovosti odpadne vode Mlekarne Celeia. Vzorce dnevno analiziramo v laboratoriju na čistilni napravi Kasaze. Rezultati analiz so osnova za izračun storitve čiščenja odpadne vode za Mlekarno Celeia,« pojasnjuje Zakonjšek. Kot je v pismu pojasnil, je mlekarna že od začetka obratovanja, od leta 1986, priključena na čistilno napravo v Kasazah. Slednjo so občine Spodnje Savinjske doline že pred časom s pomočjo kohezijskih sredstev Evropske unije in lastnih proračunskih sredstev dogradile in razširile. Zakonjšek priznava, da je mlekarna z raznimi ukrepi postopno dosegla zakonsko določeno raven izpustov odpadne vode v javno kanalizacijo, in hkrati opozarja, da sev zadnjih nekaj letih ponovno pojavlja smrad, ki se vije skozi naselji Arja vas in Petrovče. »Zato smo kupili nov terenski vzorčevalnik odpadne vode in merilec pretoka ter ju namestili na jašek javne kanalizacije takoj za merskim objektom Mlekarne Celeia. Na podlagi dodatnih analiz smo ugotovili, da mlekarna ni upoštevala določil medsebojne pogodbe v delu, kjer se od nje zahteva enakomeren izpust v javno kanalizacijo. Odpadno vodo je spuščala v kanalizacijo na način, ki ni odražal resničnih parametrov odpadne vode,« še pojasnjuje direktor JKP Žalec, ki je ob koncu zapisal še, da mlekarna lani ni poravnala vseh svojih zapadlih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je javno podjetje že sprožilo postopek sodne izterjave.

Mlekarna grehe priznava in obljublja rešitve

Direktor Mlekarne Celeia Vinko But za izjave sicer ni bil dosegljiv, pri čemer so iz podjetja sporočili: »Novo vodstvo Mlekarne Celeia se zaveda soodgovornosti za kakovost življenja v okolju, v katerem deluje, zaradi česar je tudi velik zagovornik partnerskega sodelovanja z vsemi podjetji, ki lahko k temu pripomorejo.« Zavedajo se svoje odgovornosti za zmanjševanje obremenjenosti čistilne naprave v Kasazah. »Z ukrepi, ki so bili sprejeti v drugi polovici leta 2019, nam je že uspelo za 40 odstotkov znižati obremenjenost vode, ki se odvaja v čistilno napravo,« pojasnjujejo in zagotavljajo, da bodo rezultate v prihodnje še izboljšali.

Ob tem so iz mlekarne sporočili še, da se trudijo redno plačevati trenutne obveznosti do JKP Žalec in sočasno obročno odplačevati zaostal dolg. Tega naj bi v celoti odplačali letos oktobra. Zatrjujejo, da so z javnim komunalnim podjetjem sklenili dogovor o obročnem odplačevanju zapadlih obveznosti. »Vzroka, zakaj je bila kljub takšnemu dogovoru vložena tožba, ne poznamo in ga zato ne moremo komentirati,« še dodajajo.

O »sporu« tudi župani

O obveznostih mlekarne do javnega podjetja in lokalne skupnosti so včeraj govorili tudi na izredni seji sveta ustanoviteljev JKP Žalec, ki jo je sklical žalski župan Janko Kos.

Letos brez odpuščanj Potem ko se je sredi lanskega leta z mesta direktorja Mlekarne Celeia poslovil dolgoletni direktor Marjan Jakob in je vodenje prevzel Vinko But, prej direktor Kmetijske zadruge Šmarje, je najbolj odmevala napoved o zmanjševanju števila zaposlenih. Letos, zatrjujejo v mlekarni, odpuščanj ne bo.

Mlekarna Celeia je v procesu poslovne preobrazbe zaradi zmanjšanja stroškov lani število zaposlenih zmanjšala za 20. »Letos odpuščanj ne načrtujemo, pri čemer bo pogoje za upokojitev izpolnilo devet oseb,« so sporočili iz mlekarne. Ta je, kot kažejo prvi podatki, leto 2019 končala v rdečem, a so se prihodki povečali.

Kot so še sporočili, so se lani osredotočili na tri ključne smeri, in sicer na zmanjševanje vseh vrst stroškov, povečanje prihodkov in dodane vrednosti ter na strateški razvoj. »Dejavnosti smo začeli v drugi polovici leta, takoj po menjavi vodstva podjetja, zato učinki žal niso bili celoletni, vsekakor pa kažejo na pozitiven trend,« so navedli v mlekarni, ki je sicer v lasti 17 kmetijskih zadrug. Strateški cilj mlekarne ostaja rast porabe visoko kakovostnega slovenskega mleka, kar naj bi dosegli s povečanjem proizvodnje obstoječih izdelkov in polizdelkov, ki imajo dolgoletno tradicijo in ugled. K temu želijo dodati še lastne izdelke z višjo dodano vrednostjo.

