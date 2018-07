Prenovljena železniška postaja v Celju v lepši podobi, a kako dolgo?

V teh dneh se z vgradnjo dvigal končujejo še zadnja dela na celjski železniški postaji, ki so del obsežnih obnovitvenih del na progi Zidani Most – Celje. Postaja je tako po dolgih letih, z obnovo peronov in še nekaterimi pridobitvami za potnike pridobila mnogo lepšo in prijaznejšo podobo.

A ob tem se velja tudi vprašati, za kako dolgo in kaj je mogoče storiti, da prijaznejši videz železniške postaje ne bo spet kmalu tarča vandalov in neodgovornih ter nekulturnih potnikov in obiskovalcev.

Dejan Jurkovič, vodja sektorja za železnice na državni direkciji za infrastrukturo (DRSI):

Kakšne pa so sicer izkušnje ob tovrstnih obnovah na železniških postajah, koliko časa zdrži lepši videz prenove na stavbah?

Poleg prenove železniške postaje v Celju je bila že pred časom obnovljena tudi železniška postaja v Laške, podobna dela pa so predvidena tudi v Rimskih Toplicah.

ROBERT GORJANC

Foto: MARJAN MARIČ