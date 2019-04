Preoblikovalec kovin II (m/ž) (Velenje)

Opis delovnega mesta: vsa ročna dela, enostavno varjenje, branje dokumentacije, priprava materiala in delovnih orodij za obdelavo, preverjanje ustreznosti materialov, izrezovanje oblik, krivljenje, robljenje, vrtanje in opravljanje drugih ročnih del. Pričakujemo 1 leto delovnih izkušenj na podobnih delovni mestih, inovativnost, samoiniciativnost, natančnost, poznavanje krivljenja kovin. Prijave zbiramo do 18. 4. 2019. Lkk, proizvodnja kovinskih in nekovinskih izdelkov, d. o. o., Paka pri Velenju 63, 3320 Velenje. Več informacij na www.trgotur.si.