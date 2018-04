Prepolovljen obseg dela ambulante medicine dela

V Štorah so se pojavile govorice, da bo tamkajšnja ambulanta medicine dela, prometa in športa ukinjena. To se ne bo zgodilo, res pa je, da bo obseg dela na lokaciji v Štorah prepolovila.

Gre za ambulanto v okviru Zdravstvene postaje Štore, ki je del Zdravstvenega doma Celje. O pogovorih z zdravstvenim domom župan Miran Jurkošek:

Zdravstveni dom Celje se je tako odločil zaradi varčevanja in učinkovitejše organizacije dela v ustanovi. Tudi v štorski ambulanti medicine dela, opravljajo preglede predvsem za zaposlene občane ter gasilce.

Foto: arhiv občine