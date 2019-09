Prestaja že najvišjo možno kazen, danes obsojen še za drugi umor

Sodni senat pod vodstvom sodnice Ingrid Lešnik je danes Jako Ulčnika zaradi umora, ki ga je leta 2005 zagrešil v Bosni in Hercegovini, kjer je umoril 37-letnega znanca, obsodil na 15 let zapora.



Ulčnik je z lovsko puško, ki je bila pred tem ukradena ravno na območju, kjer je Ulčnik živel, 37-letnika ustrelil v glavo. Ozadje umora naj bi bilo povezano z dogovori o domnevno nezakonitem poslu.

Po sodbi bo obramba obsojenega vložila tudi pritožbo, saj je danes Ulčnikov zagovornik jasno dejal, da se ne strinja s spremenjeno obtožnico. Ta je bila spremenjena v delu, da je Ulčnik moril v bistveno neprištevnem stanju, a kljub temu naj bi kaznivo dejanje storil na zahrbten način. Obramba namreč meni, da storilec v bistveno zmanjšani prištevnosti ne more moriti z naklepom.

Ulčnik že prestaja najvišjo možno zaporno kazen pri nas, 30 let, zaradi umora brata in poskusa umora bratovega dekleta. Ta umor je storil po vrnitvi iz Bosne in Hercegovine. To pomeni, da se mu bo danes izrečena kazen štela v že obstoječo kazen, saj je 30-letna zaporna kazen najvišja možna v Sloveniji.

SŠ