Prestižna nagrada za izjemno delo

Paviljon za prezentacijo arheologije v Celju, ki obenem služi tudi kot turistično-informacijski biro, je prejel prestižno nagrado Evropske unije za kulturno dediščino za leto 2019. Celjski projekt, ki ga je pripravila Mestna občina Celje v sodelovanju z zavodom za varstvo kulturne dediščine, je med 25 prejemniki iz 16 držav. Prestižno nagrado je Celje v kategoriji konservatorstva prejelo prvo v Sloveniji. Na današnji novinarski konferenci so člani projektne skupine ponosni govorili o novi uspešni celjski zgodbi.

Ko so se leta 2012 v Mestni občini Celje odločili, da bodo prenavljali mestno jedro, so pričakovali, da bodo naleteli na arheološke ostanke antične in srednjeveške Celeie. A nihče ni pričakoval tako bogate in dobre ohranjene najdbe. V sklopu obnove je bil odkrit tudi del srednjeveške kleti in del poznorimske stavbe s hipokavstom. Zaradi izjemnega pomena odkritij so se konservatorji skupaj z investitorjem, Mestno občino Celje, odločili za prezentacijo arheoloških ostalin na mestu odkritja – in sicer kot zaščito najdb z objektom, postavljenim nad samimi najdbami. Konservatorki Danijela Brišnik in Marjana Krumpestar iz celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine sta za uspešno postavitev paviljona že prejeli Steletovo priznanje. A Danijela Brišnik je bila najprej skeptična, da bi projekt prijavili tudi za evropsko nagrado. K sreči se je obrnilo drugače. Projekt je dober primer interdisciplinarnega sodelovanja, dodaja Danijela Brišnik.

Arhitekt Nande Korpnik, ki je zasnoval paviljon, je seveda ponosen na nagrado. Prav tako je vesel, da so se investitorji odločili za njegov način odprte prezentacije kulturne dediščine.

Kot so poudarili vsi udeleženci današnje novinarske konference, so ponosni, da je projektni skupini uspelo narediti uspešno zgodbo in objekt, ki ščiti izjemno arhitektno dediščino.

BGO