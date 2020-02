Prevažal šest Iračanov

Na območju Trličnega, to je v občini Rogatec, so policisti včeraj ob 22.30 ustavili 43-letnega voznika osebnega vozila, državljana Ukrajine, ki je v vozilu prevažal šest državljanov Iraka.

Policisti in kriminalisti so osumljenemu odvzeli prostost in ga pridržali, prav tako so pridržali državljane Iraka.

Preiskovalci danes nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ogledom kraja o sumu kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države. Zoper voznika pa bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Celju.

SŠol