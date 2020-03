Preventivno ustavili dela na štirih gradbiščih

Virus ni ustavil sanacije zemljine pri vrtcih Sanacija vrtcev Mavrica in Ringaraja bo končana v predvidenem in s pogodbo določenem roku. Kot so sporočili z okoljskega ministrstva, ki je prevzelo sanacijo onesnažene zemljine pri celjskih vrtcih, so izvajalci del že konec prejšnjega tedna pri Vrtcu Mavrica uspeli položiti travnato podlago, v vrtcu Ringaraja bodo travno podlago položili še tem tednu. Za začetek aprila je predviden tehnični pregled izvedenih del pri obeh vrtcih.

Ob tem so z ministrstva sporočili še, da so vsi delavci na gradbišču seznanjeni z navodili za delovne organizacije v zvezi z novim koronavirusom, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje. »Opremljeni so z zaščitnimi maskami in rokavicami in imajo na voljo zadostne količine razkužil. Polaganje travnate podlage poteka tako, da so delavci v varni razdalji in največ trije skupaj.«