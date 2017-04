Previdno, če boste pokali

Med velikonočnimi prazniki je ena izmed navad tudi pokanje s karbidom. Tako se marsikje v prazničnih dneh, tudi ponoči, razlega močno pokanje. Čeprav se je z leti takšna navada nekoliko zmanjšala, pa policija opozarja na možnost poškodbe in tudi na omejitve, ki veljajo pri uporabi pirotehnike v teh prazničnih dneh.

Pokanje s karbidom in streljanje z možnarji povzroča zelo močan hrup, onesnažuje okolje, vznemirja ljudi in živali. Lahko se konča tudi z nezgodo in telesnimi poškodbami, celo s smrtjo. Poleg uporabe karbida posamezniki iz različnih mešanic celo sami izdelujejo eksplozivne snovi za pokanje in streljanje z možnarji, kar je še posebej nevarno. Če je zraven prisotno še uživanje alkohola, se neprevidnost in lahkomiselni pogum še povečata.

Najpogostejše poškodbe so opečeni prsti, razcefrani, odtrgani udi, poškodbe obraza, oči in okvare sluha. Nesrečam botrujejo predvsem nepremišljenost, objestnost, nestrokovno ravnanje ali pa opustitev nadzorstva polnoletne osebe nad mladoletniki in otroci, ki uporabljajo takšne pirotehnične izdelke.

Možnarji različnih izvedb so po Zakonu o orožju priprave za pokanje s črnim smodnikom. Uporabljajo jih na kulturnih in drugih prireditvah. Možnaristi morajo imeti certifikat ali potrdilo o usposobljenosti za streljanje. Pri pokanju z možnarji in acetilenom pa morajo udeleženci oziroma organizatorji poskrbeti za varnostne ukrepe.

Zakon o varstvu javnega reda in miru dovoljuje uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje med določenimi prazniki, kjer je takšno pokanje že tradicija. Upoštevati je treba, da mora biti med 22. in 6. uro zagotovljen nočni mir in počitek ljudi. Mladoletnim osebam je uporaba možnarjev prepovedana.

Foto: SHERPA