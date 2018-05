Previdno, če jo najdete!

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je danes začela spomladansko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca junija. Polaganje vab bodo izvajali v 50-kilometrskem pasu ob meji s Hrvaško, in sicer z višine 300 metrov – s pomočjo posebej prirejenih letal. Ta bodo vzletala tudi s celjskega letališča.

Polaganje vab je pomembno predvsem zaradi tako imenovane silvatične stekline lisic, medtem ko je zadnji primer urbane stekline pri ljudeh bil v Sloveniji zaznan leta 1950.

Za ljudi je ob nastavljanju vab najpomembneje, da se jih ne dotikajo, če pa jih najdejo na svojih dvoriščih ali vrtovih, jih morajo prijeti z vrečko in odvreči v najbližji grm ali odnesti na najbližjo veterinarsko postajo.

Če bi prišla vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo rano, se mora to takoj dobro sprati in nato obiskati zdravnika oziroma najbližjo antirabično ambulanto. Vsak stik z vabo za lisice se namreč obravnava kot ugriz stekle živali. Pazljivost je potrebna tudi na sprehodih s psi.

SŠol