Previdno na cestah!

Zatem ko je ponekod v Sloveniji močno zasnežilo, v višjih legah je zapadlo tudi do 20 centimetrov snega, na Celjskem večjih težav zaradi sneženja ni bilo. Je pa snežna odeja na našem območju ponekod visoka tudi več kot 10 centimetrov.

Enote dežurne zimske službe VOC-a bodo danes na Celjskem, kjer je to potrebno, še plužile ceste. Proti večeru pa bodo ceste tudi posipavale zaradi napovedi nekoliko nižjih temperatur, da ne bi prišlo do poledice.

Promet je dopoldne potekal dokaj normalno. Nekaj več nevšečnosti je bilo že zjutraj sicer na Koroškem, kjer je vlačilec s priklopnikom zdrsnil s ceste in se prevrnil v Pako. Cesta Slovenj Gradec–Velenje je bila v času posredovanja zaprta za ves promet, poškodovanih v nesreči ni bilo, prav tako ni prišlo do onesnaženja vodotoka.

Nato se je nesreča zgodila še pri Rečici ob Savinji, kjer je prišlo do trčenja dveh osebnih vozil. Nazarski prostovoljni gasilci so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči pri prenosu poškodovane osebe. Slednjo so reševalci odpeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico.

Zaradi zimskih razmer so na cestah po Sloveniji številne plužne in posipne skupine. Promet na posameznih odsekih poteka počasneje. Vozite previdno in upoštevajte, da se čas potovanja podaljša.

Več prometnih informacij TUKAJ.

SIMONA ŠOLINIČ