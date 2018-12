Previdno s pirotehniko!

Do jutri je po slovenski zakonodaji dovoljena uporaba pirotehničnih izdelkov, katerih glavna značilnost je pok. Petarde, ki jih je te dni slišati največ, pa so prepovedane. Kljub nadzoru je več kot očitno, da prodaja pirotehnike na črnem trgu cveti. Policija, inšpekcija, zdravstvene ustanove in številna društva za zaščito živali opozarjajo na to, da pokanje ni le moteče, ampak tudi nevarno.

Vsako leto je v tem času kar nekaj hudih poškodb ljudi, predvsem mladih, zaradi uporabe pirotehnike. Vendar zgodbe o vseživljenjski invalidnosti zaradi posledic nepremišljenosti največkrat ne dosežejo svojega namena. Daleč najnevarnejši pirotehnični izdelki so tisti, ki jih ljudje kupijo na črnem trgu in tisti, ki so predelani. Predelava pirotehnike je namreč z zakonodajo prepovedana. Predvidena kazen za prekršek oziroma uporabo nedovoljene pirotehnike je od 400 do 1200 evrov.

Pri eksploziji se iz pirotehničnega izdelka kemikalije silovito sprostijo v zunanji zrak v obliki plinastih reakcijskih produktov in zelo majhnih trdnih delcev, ki vplivajo tudi na zdravje ljudi. Z vdihavanjem prodrejo globoko v pljuča in skozi sluznico pljuč prehajajo v krvni obtok. Zelo malo je danes znanega o dolgoročnih učinkih takšnih snovi na zdravje. Posebno tveganje z vidika vplivov na zdravje lahko predstavljajo za otroke, mladostnike, nosečnice in starejše ljudi ter za bolnike z boleznimi dihal, srca in ožilja ter za sladkorne bolnike.

Pokanje pa je izrazito moteče tudi za živali, ki glasnost takšnega početja občutijo precej intenzivneje kot ljudje.

Pogosto se živali pred pokanjem ne morejo nikamor umakniti, kar jim povzroča še dodaten stres. V društvih proti mučenju živali svetujejo, da ljudje omogočijo štirinožnim prijateljem varno zavetje v notranjosti hiše, garaž, kleti ali vsaj v drvarnici. Za zunanjega psa mreža pesjaka ni dovolj, saj se pes nima kam umakniti, ko zasliši pokanje. Tudi največ pobegov živali se zgodi ravno v tem času, ko je pokanje prisotno skoraj na vsakem koraku.