Previdno, veter povzroča nevšečnosti tudi na Celjskem

Tudi na Celjskem ves dan močno piha, kar ponekod povzroča nemalo preglavic. Gasilci so ta čas marsikje na terenu in odpravljajo posledice. Ponekod je namreč močan veter poškodoval strehe, ponekod pa lomil vejevje in drevesa.

Popoldne so morali gasilci zato posredovati v Šoštanju, Zrečah, Kozjem, Velenju in Laškem.

Močan veter je nevšečnosti in škodo povzročal na Celjskem že včeraj. Gasilci so imeli največ dela s prekrivanjem streh in odstranjevanjem podrtega drevja. Strehe je veter odkrival v Topolšici, Velenju, Gornjem Gradu, Svetem Lovrencu pri Preboldu, Zrečah in Svetem Štefanu. Na Dobrni in Vranskem sta se na cesti podrli drevesi, v Pečovniku pri Celju pa se je drevo podrlo na elektro vodnik. Zaradi posledic vetra je na območju Elektra Celje brez električne energije ostalo skoraj 3 tisoč odjemalcev.

Močan veter severnih smeri bo pihal še do noči. Sunki bodo dosegali tudi do 70 km/h. V drugem delu noči na četrtek pa bo veter slabel.

Tudi policija opozarja, da se ljudje odstranijo z območja vseh intervencij in naj se ne približujejo mestom, kjer veter odkriva strehe in podira drevesa. Drevesa ponekod padajo tudi čez ceste in na vozila.

SŠol, BA

Foto: Pixabay