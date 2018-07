»Prevladovalo je prepričanje, da je nogomet za neumne«

V mesecu juliju slavijo predvsem hrvaški in francoski navijači. Ljubljenci slednjih so drugič postali svetovni prvaki, v Rusiji so se imenitno odrezali tudi naši južni sosedje in domov prinesli srebrne medalje. O nogometu je v zadnjem mesecu govorilo staro in mlado.

Najboljši igralci številnih reprezentanc si morajo zdaj privoščiti počitek. Po drugi strani pa so številni evropski klubi že odigrali uradne tekme v evropskih tekmovanjih. Mnogi nogometaši po svetu so tako že davno začeli priprave na novo sezono. Z njimi se potijo trenerji, tudi Jani Žilnik, zelo vplivna celjska nogometna oseba. Bil je tudi kapetan Celja in islandskega Vikingurja v kvalifikacijah za ligo prvakov. Ustanovil je Nogometno šolo Mali šampion. O tem in še o čem smo se v daljšem intervjuju pogovarjali z diplomiranim inženirjem metalurgije.

DŠ

Foto: osebni arhiv