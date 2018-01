Prevrjeni vozili, več poškodovanih

Na Celjskem sta se včeraj zgodili dve prometni nesreči, v katerih se je več ljudi poškodovalo.

Do prve nesreče je prišlo nekaj minut po 17. uri, ko je v Ljubečni osebno vozilo zapeljalo s ceste, trčilo v drog javne razsvetljave in se prevrnilo na streho. Reševalci nujne medicinske pomoči so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v celjsko bolnišnico.

Druga nesreča se je zgodila uro kasneje na Železarski cesti v Štorah. Tudi v tem primeru se je osebno vozilo prevrnilo na streho, tri poškodovane potnike pa so prav tako prepeljali v celjsko bolnišnico.

RG