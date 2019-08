Pri Rimskih Toplicah spet iztiril vlak

Danes okoli 19. ure je na železniški progi pri Rimskih Toplicah iztiril vlak. To je že druga takšna nesreča v dobrem tednu dni. Po do zdaj znanih podatkih je iztirila lokomotiva. Poškodovanih ni bilo. Kriminalisti Policijske uprave Celje so na kraju nesreče, kjer opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila. Več podatkov bo znanih jutri. Naj spomnimo, da se je pred tednom na isti lokaciji zgodila podobna nesreča, a so v vodstvu Slovenskih železnic takrat zatrdili, da vzrok zanjo ni bil v infrastrukturi, ampak najverjetneje v vagonih vlaka, ki je takrat iztiril.

SŠol, foto: SHERPA

Posnetek prejšnjega iztirjenja vlaka v Rimskih Toplicah