Pri zaljubljenosti v glasbo leta niso pomembna

Da glasba resnično združuje generacije, dokazuje zasedba Blue Velvet, v kateri so tako prekaljeni glasbeniki z večdesetletnim stažem kot tisti, ki šele stopajo na to pot. Najstarejši član ima več kot 70 let, najmlajši približno 20. A kot sorodne glasbene duše so se hitro ujeli in se sporazumeli, kaj želijo igrati, da bo vsem v veselje in da bodo tudi poslušalci zadovoljni.

Posebej jim je ostal v spominu jesenski nastop na džez festivalu na Ravnah, kjer so navdušili z nastopom z legendarno hrvaško pevko Zdenko Kovačiček.

V zasedbi, ki deluje približno dve leti, so trobentač Andrej Koren, Jože Škorjanc, ki igra hammond orgle in klaviature, Jani Šuligoj, ki igra pozavno in bas kitaro, Viktor Krebelj s klarinetom in saksofonom, Tim Zazijal z bas kitaro, Miro Ulrych z električno kitaro in Mitja Telič z bobni. Večina jih tudi poje.

Po prijateljskih in sorodstvenih povezavah

Ko sem jih vprašala, kdo od njih je vodja, so mi vsi trije člani, s katerimi sem se srečala, Koren, Ulrych in Telič, zatrdili, da nimajo vodje, saj ga niti niso želeli. »V vseh zasedbah so bile težave, če je bil nekdo vodja, v tej pa v vsem tem času delovanja ni bilo nobenih,« je poudaril Mitja Telič, ki je dolgo igral v zasedbi Nočna izmena, saj jo je ustanovil njegov oče, nato pa skupaj s Korenom v ansamblu Venus. Sta med ustanovitelji Celjskega dixieland ansambla. Očitno je bilo 20 let delovanja v tej zasedbi dovolj in sta si zaželela nekaj novega. Mitja je k sodelovanju povabil svojega soseda Jožeta Škorjanca iz Dolenje vasi, znanega klaviaturista in poznavalca hammond orgel, ki zna iz povsem uničenih narediti nove in ima pravi muzej. »On je pripeljal še Mirija in Viktorja, midva pa sva povabila pozavnista Janija,« pojasni Telič, ki je zaradi svoje zgovornosti tudi povezovalec na koncertih.

TC, foto: osebni arhiv

