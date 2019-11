Približali ga bodo tujcem

Občina ima nov integralni turistični produkt, z naslovom Energije pristne narave – Logarska dolina. Domače podjetje Razpotje turizem je namreč uspelo na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Projekt je povezal omenjeno podjetje, podjetje Plesnik, občino in zavod Poseben dan.

Solčavsko je tako dobilo sredstva za razvoj novega produkta ter njegovo promocijo na tujih trgih. Gre za nemški, avstrijski in hrvaški trg. »Ta turistični produkt je pripravljen v različnih paketih oziroma programih, ki trajajo od enega do deset dni. Upoštevane so različne možnosti gostov, tudi finančne ter njihove želje,« je o novosti povedal Marko Slapnik iz zavoda Poseben dan.

Ponujene so tako različne cenovne kot tudi vsebinske možnosti med obiskom Solčavskega. Med različnimi dejavnostmi nudi gostom različne kopeli, masaže, poslušanje glasbe rastlin, različne vaje za krepitev zdravja, meditacijo… Poleg tega so ponujene tudi različne tematske delavnice, dogodki ter gibanje v naravi. Programi so bili pripravljeni pred kratkim, izvajali jih bodo od prihodnjega meseca. V projekt so vključeni različni izvajalci iz celotne občine. Njegova vrednost je 122 tisoč evrov.

BJ

Foto: arhiv RC