Prihaja slovenska olimpijska bakla

Zimske olimpijske igre v Pjongčangu v Južni Koreji se nezadržno bližajo, na kar te dni po naši državi opozarja tudi projekt slovenska bakla.

Slovenski olimpijski komite (OKS) – Združenje športnih zvez želi z obiskom slovenske bakle v osmih mestih z bogato olimpijsko tradicijo, po vzoru na potovanje olimpijske bakle po svetu, vzpodbuditi olimpijski duh med navijači še pred igrami v Južni Koreji, ki se bodo začele 9. februarja. Po obisku Ljubljane, Mojstrane, Jesenic in Tržiča bo olimpijska bakla popoldne prispela tudi v Celje. Prireditev ob tem dogodku bo ob 16. uri na Glavnem trgu, na njej pa bodo sodelovali tudi nekateri celjski olimpijci, ki bodo nosili olimpijsko baklo po knežjem mestu. Olimpijsko baklo na njeni poti po Sloveniji sicer ves čas spremlja Tomaž Razingar, udeleženec olimpijskih iger kot član hokejske reprezentance. Razingar bo v Pjongčangu ambasador in vodja slovenskih navijačev.

Na Glavnem trgu je sicer že postavljena razstava del iz natečaja Olimpijskega komiteja Slovenije, v okviru katerega so otroci in mladi iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol od oktobra lani ustvarjali plakate z osrednjim motivom olimpijske bakle. Olimpijski plakat sodi med najbolj prepoznavne simbole olimpijskih iger.

RG

Foto: OKS