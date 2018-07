Prihodnje leto prva lopata za »rešilno cesto«?

»Predvidevamo, da bi lahko začeli gradnjo v drugi polovici leta 2019. Odkupi zemljišč potekajo brez večjih zapletov, zato ne pričakujemo, da bodo potrebne razlastitve.«

Tako so na Direkciji RS za infrastrukturo odgovorili na naše vprašanje, kdaj bi se lahko začela gradnja navezovalne ceste Ljubečna – priključek Celje – Vzhod. Ceste, ki je že umeščena v državni prostorski načrt (DPN) in ki bi pomenila rešitev za pričakovane nove prometne obremenitve in težave na območju Ljubečne ob napovedani gradnji logističnega centra družbe Inpos. O tej problematiko smo sicer obširno pisali v prejšnji številki Novega tednika.

RG

Foto: SHERPA