Prihodnje leto rast zaposlovanja

Kot kažejo napovedi delodajalcev, bo zaposlovanje v prvi polovici prihodnjega leta še poraslo. Na državni ravni je napovedana 2,6-odsotna rast zaposlenosti, kar pomeni 30 tisoč zaposlitev. Najvišja rast je predvidena na področju gradbeništva. Podobna je pričakovana na območju celjske območne službe zavoda za zaposlovanje, in to 2,7-odstotna.

Gre za raziskavo zavoda z naslovom Napovednik zaposlovanja, ki jo opravlja po dvakrat na leto med delodajalci.

V gospodarstvu je zavladal optimizem. O napovedi za prihodnje leto direktorica celjske območne službe zavoda za zaposlovanje Alenka Rumbak:

Gre za poklice, ki jih je med iskalci zaposlitve že doslej primanjkovalo:

Pri iskanju zaposlitve ni vse odvisno od iskalčevega poklica:

Med odločanjem za poklic moramo seveda temeljito premisliti:

Delodajalci so med raziskavo povedali, da so pogosto doživeli, da se ni na razpisano delovno mesto javil noben kandidat. To velja kar za eno tretjino primerov.

BJ