Prihodnji teden začetek letošnje akcije!

V četrtek, 6. februarja, bodo v Novem tedniku objavljeni prvi kandidati, ki se potegujejo za naziv Maj maturantka in naj maturant 2020.

Februarja lahko glasujete za maturante iz štirih šol: Srednje šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, Šolskega centra Šentjur in Ekonomske šole Celje.

Glasovanje za druge kandidate se bo vrstilo marca in aprila. Maja bo finalni del, v začetku junija pa bomo dobili zmagovalca. Ta se bosta za eno od nagrad – pametni telefon podjetja Novatel in Desetake Citycentra Celje v vrednosti 250 evrov – pomerila na javni prireditvi.

Med glasovalci bomo na koncu akcije izžrebali prejemnika pametnega telefona!

Poiščite kupone v Novem tedniku!